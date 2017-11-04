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Архив - Донецкая область

Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО

04.11.2017 22:22
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Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО

Полицейские Донетчины получили оперативную информацию о том, что в одном из домов прифронтовой Марьинки могут быть скрыты взрывоопасные предметы.

Срочно прибыв на место, в разрушенный после обстрелов дом по улице Карла Маркса, правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 10 гранат РГД-5, запалы к ним и около полутора сотен патронов.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы Марьинского отделения полиции и взрывотехники.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.



Теги: Донбасс, Марьинка, полиция, АТО, схрон, гранаты
 
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