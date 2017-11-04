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Архив - Донецкая область

Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска

04.11.2017 21:00
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Жебривский рассказал, где на Донбассе стоят российские войска

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский уверяет, что подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске

"Мы четко понимаем, где есть локация чистых россиян из регулярных войск: это батальонно-тактическая группа в Донецке, батальонно-тактическая группа в Снежном и ротно-тактическая группа в Луганске. Это, на самом деле, концентрированно, все эти регулярные войска находятся там", – сказал Жебривский во время интервью "5 каналу".

По словам Жебривского, кроме собственное регулярных российских войск и т.н. "советников" (как некогда было во Вьетнаме, в Афганистане), на неподконтрольной Украине части Донбасса находится очень много наемников. Губернатор подчеркнул, что есть и профессиональные наемники (не только "ЧВК Вагнера", эти более подготовленные), "но есть и "мясо", простите за такое слово, те, кто приходит за деньги...". В то же время он отметил, что "всё меньше так называемых "идейных", которые там за "русский мир".



Теги: Россия, Донбасс, оккупация, Жебривский
 
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