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Архив - Донецкая область

Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери

04.11.2017 08:17
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Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери

Боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" произвели за минувшие сутки, 3 ноября, 29 обстрелов позиций ВСУ. Для сравнения – 1 ноября было 17 обстрелов, 2-го – 16.

"Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилась, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения", - сообщили в штабе АТО.

В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Это произошло у Каменки и Авдеевки (Донецкое направление) и у Новоалександровки (Луганское направление).



Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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