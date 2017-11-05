11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе

05.11.2017 17:21

Сегодняшняя игра между ФК "Шахтер" и ФК "Мариуполь", которая проходила в Мариуполе и завершилась победой "горняков", прошла без нарушений общественного порядка. Чтобы и игроки, и посетители долгожданного матча были в безопасности, полиция приняла усиленные превентивные меры.





В понедельник состоялось координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности болельщиков и игроков во время игры. Представители всех задействованных служб и ведомств, фан-клуб и руководство мариупольского футбольного клуба обсудили механизм взаимодействия между собой, чтобы не допустить каких-либо нарушений правопорядка на стадионе и окружающей территории.



На улицы 700-тысячного Мариуполя вышла максимальное количество пеших и автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, экипажей патрульных.



Усиление произошло и на въездах-выездах в город. К мерам привлечено полицейских из других областей Украины, спецназовцев, взрывотехников, кинологов и военнослужащих Нацгвардии Украины.



Со вчерашнего дня стадион "Ильичевец" находился под охраной полиции. Несколько раз поле и трибуны обследовали взрывотехники и кинологи с собаками-детекторами оружия и взрывчатки.



На протяжении всего матча, который собрал более 11 тысяч болельщиков, периметр вокруг места проведения игры патрулировали пешие и автомобильные наряды полиции.



За правопорядком внутри стадиона правоохранители следили в режиме онлайн-трансляции с помощью около десятка видеокамер, направления подключенных к Единому аналитическому сервисному центру полиции, сообщает сайт правоохранителей Донетчины.

Напомним, что полицейские Донетчины сегодня не только охраняли матч "Шахтера", но и осуществляли мечты.