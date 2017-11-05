Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"

05.11.2017 20:12

Сегодня, 5 ноября, оккупанты Донетчины, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) районы Авдеевки и Опытного.



По данным пресс-центра штаба АТО, по Авдеевке противников было выпущено 137 реактивных снарядов, а по Опытному - 110.



"Цинично нарушая Минские договоренности, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных жителей. Тем самым демонстрируя, что здоровье, а самое главное, жизнь мирного населения, стариков и детей, в выходной день гуляющих на улице и занимавшихся повседневными делами, не имеет для них никакой ценности, - отмечается в сообщении. - Это в очередной раз подтверждает, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует их нежелание соблюдать режим прекращения огня".

Ранее соцсети сообщали, что больницы Донецка полны ранеными боевиками, а у города идут мощные бои.