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Архив - Донецкая область

Часть Горловки ждет обезвоживание

05.11.2017 14:53
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Часть Горловки ждет обезвоживание

В Горловке, подконтрольной боевикам "ДНР", часть районов на будущей неделе останутся без воды.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ "мэрии", часть Центрально-Городского, Никитовского и Калининского районов во вторник, 7 ноября, останутся без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на фильтровальной станции №1 в период с 6:00 до 23:00.

Подача питьевой воды будет прекращена потребителям в следующих микрорайонах:

- Центрально-Городской район: поселок Мирный, поселок Машзавод, поселок Аксеновка, поселок Кочегарка

- Никитовский район: поселок Гольмовский, поселок Никитовка;

- Калининский район: все микрорайоны, кроме поселков Воробьевка, Октябрьский, Кузнецовка, Шмидта, Солидарность, Коксан, хутора Стенки и Новогорловки.

Потребителям, проживающим в поселках Воробьевка, Октябрьский, Кузнецовка, Шмидта, Солидарность, Коксан, хуторе Стенки и Новогорловке, подача питьевой воды будет снижена, но не прекращена полностью.

Постепенное заполнение водоводов обещают с 23:00.

Коммунальщики призывают жителей Горловки заранее запастись водой на период проведения ремонтных работ.

Напомним, что водные проблемы испытывает Краматорск.

Кроме того, десятки тысяч жителей региона по обе стороны линии разграничения могут остаться без воды из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции.



Теги: Донбасс, Горловка, вода, ремонт, ДНР
 
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