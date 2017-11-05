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Донбасс: наблюдатели ОБСЕ нарвались на запреты
05.11.2017 09:46
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 4 ноября), представители СММ ОБСЕ столкнулись с очередными случаями ограничение свободы передвижения.
Так, вооруженный боевики группировки "ДНР" отказал патрулю Миссии в доступе к объекту в неподконтрольных правительству с. Маркино (94 км к югу от Донецка).
Традиционные запреты получены на Луганщине (в районе Станицы Луганской, Золотого, Счастья), где представители ВСУ и боевиков "ЛНР" заявили представителями СММ ОБСЕ о минной опасности.
СММ проинформировала обо всех инцидентах Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК).
Теги: Донбасс, запрет, ДНР, ЛНР, СММ ОБСЕ
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