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Архив - Донецкая область

Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения

05.11.2017 21:14
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Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения

Журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, уверен, что причина сегодняшнего резко обострения в зоне АТО кроется в попытках Украины и США установить прочный мир на Донбассе.

Вот как рассуждает Никита на своей странице в соцсети Фейсбук:

"Курт Волкер (спецпред Госдепа США по Украине) заявил что "ДНР" и "ЛНР" контролирует Россия.
На Донецк упали ГРАДы.
В происшедшем винят встречу Порошенко и Тиллерсона.
В районе Горловки стреляет артиллерия.
Самооборона Горловки молчит.
Вам кажется странным такое сочетание?
Поясняю:
1) фраза о подконтрольности самопровозглашенных республик ну очень сильно не понравилась РФ - я их понимаю, я бы тоже обиделся - 3 года отрицаешь очевидное, уже сам в это веришь, а тебе каждый раз этим тычут в лицо. Обидно.
2) как доказать что ты не контролируешь ситуацию? Пусть враг сделает что-то очень плохое;
3) в день встречи Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на Донецк падают ГРАДы;
4) начинают разгонять мысли что это результат встречи Порошенко и Тиллерсона;
5) в районе Горловки уже несколько часов стреляет артиллерия, но в пабликах Горловки от ДНР молчат, что обычно делается когда стреляют из города;
6) может надеются что в ответ на стрельбу ударят по Горловке? Не Донецком же единым.
Почему в конфликте вокруг Донбасса все так предсказуемо и примитивно? Стоит кому-то что-то сказать, заговорить о каких-то переговорах и начинается стрельб, разрушения и пострадавшие".

Напомним, что сегодня, 5 ноября, оккупанты Донетчины, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) районы Авдеевки и Опытного. По данным пресс-центра штаба АТО, по Авдеевке противников было выпущено 137 реактивных снарядов, а по Опытному - 110.

Ранее соцсети сообщали, что больницы Донецка полны ранеными боевиками, а у города идут мощные бои.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, обстрелы, оккупанты
 
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