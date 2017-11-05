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Гендиректор АКХЗ: "Сохранив жизнь заводу, мы сохранили жизнь городу"
Гендиректор Авдеевского коксохимического завода (входит в Группу Метинвест) Муса Магомедов, который возглавил АКХЗ пять лет назад, и переживает с предприятием и прифронтовым городом все невзгоды, уверяет, что это были самые сложнее и самые интересные годы в его жизни.
"Такого количества событий, спрессованных в такой короткий промежуток времени у меня раньше не было. Понервничать пришлось и это сказывалось на общем мироощущении, рассказал гендиректор АКХЗ в интервью avdeevka.city. - Однозначно, 2014-15 годы были самыми сложными и страшными: обстрелы, остановки предприятия, гибель наших сотрудников – все это добавило седых волос на моей голове".
При этом Магомедов отмечает, что "человеческая память обладает таким свойством, когда плохое забывается, а хорошее остается".
"Главные радостные события – это первые детки, которые начали рождаться в Авдеевке несмотря на активные боевые действия. Самым замечательным событием для меня в эту пятилетку стало рождение дочери. Она давала мне веру в то, что все будет хорошо. А я дал ей обещание, что я вернусь – это подталкивало меня ко многим шагам", - рассказывает руководитель АКХЗ.
По словам Мусы Магомедова, авдеевцы – "это уникально упрямые люди". "Они не бросили свое предприятие и свой город в самых сложных условиях. Это упорство давало и мне силы, - уверяет он. - Их вера в лучшее и любовь к своему городу для меня – сильная мотивация и источник вдохновения".
Руководитель завода также перечислил основные достижения своей пятилетки на этой должности:
"Первое. Наш завод продолжает работать. Мы сохранили все батареи и вышли на довоенный уровень производства.
Второе. Мы научились самостоятельной генерации электроэнергии без привязки к внешним сетям.
Несмотря на то, что война сильно повлияла на логистику, и мы потеряли доступ к бюджетным украинским маркам угля и вынуждены были вовлекать в работу дорогостоящее импортное сырье, – мы смогли работать в прибыль в это сложное для металлургии время. Это достижение нашего коллектива и компании Метинвест, без поддержки которой у нас бы ничего не получилось. Это третье.
Четвертое. Мы заменили другими сотрудниками, обучили их. Людей, которые ушли, мы заменили другими сотрудниками, обучили их. Сейчас у нас штат полностью укомплектован. Могу сказать, что из руководящего состава первого, второго и третьего эшелона не ушел ни один человек. Это говорит о том, что у нас дружная семья и сильная команда.
И пятое. Мы вместе с властями и военными смогли сохранить Авдеевку как город и не потерять его инфраструктуру. В самое тяжелое время была обеспечена подача тепла в город. Это стоило нашему коллективу огромных усилий. Скажу так: сохранив жизнь заводу, мы сохранили жизнь городу".
Гендиректор АКХЗ подчеркивает, что главное желание - дождаться мира.
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, завод, АКХЗ, Муса Магомедов
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