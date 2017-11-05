- На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево08:17
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно07:59
- На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов07:40
- В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем07:30
- Боевики травмировали обстрелами украинского военного07:19
- Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией07:16
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения21:45
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют21:30
Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно
Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский сообщил об очередном ударе, который оккупанты нанесли по захваченному ими с 2014 года Донецку.
"Нашел современные фотографии одного из старейших зданий Донецка - дома Нестеровых. Стало грустно. Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно", - пишет Денис на своей странице в Фейсбуке.
По словам Казанского, дом Нестеровых был построен в 1889 году. Для Донецка, который по официальным данным был основан в 1869 году, это - древность.
"До войны это здание уже было ветхим, но еще держалось. Внутри тлела какая-то жизнь. В окнах были пластиковые стеклопакеты. Сейчас стеклопакеты украли, все нутро выпотрошили. Осталась только коробка. Через пару лет сгниет и провалится крыша - и тогда об этом памятнике можно будет забыть, - отмечает журналист. - Самое удивительное, что люди, которые это сотворили, очень любят рассуждать о том, как важно "помнить нашу историю" и защищают штампованные памятники Ленину. Вот и вся цена этим словам".
Теги: Донецк, Донбасс, история, уничтожение, оккупанты
- В ОРЛО нашли труп на месте пожара08:23
- На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево08:17
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно07:59
- На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов07:40
- В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем07:30
- Боевики травмировали обстрелами украинского военного07:19
- Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией07:16
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- В ОРЛО нашли труп на месте пожара08:23
- На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево08:17
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно07:59
- На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов07:40
- В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем07:30
- Боевики травмировали обстрелами украинского военного07:19
- Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией07:16
- Взрывоопасный схрон нашли в зоне АТО22:22
- ФСБ приехала "зачищать" оккупированную Луганщину22:05
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса
- Переселенцам не дают обещанного
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак