Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно

05.11.2017 07:59

Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский сообщил об очередном ударе, который оккупанты нанесли по захваченному ими с 2014 года Донецку.



"Нашел современные фотографии одного из старейших зданий Донецка - дома Нестеровых. Стало грустно. Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно", - пишет Денис на своей странице в Фейсбуке.



По словам Казанского, дом Нестеровых был построен в 1889 году. Для Донецка, который по официальным данным был основан в 1869 году, это - древность.



"До войны это здание уже было ветхим, но еще держалось. Внутри тлела какая-то жизнь. В окнах были пластиковые стеклопакеты. Сейчас стеклопакеты украли, все нутро выпотрошили. Осталась только коробка. Через пару лет сгниет и провалится крыша - и тогда об этом памятнике можно будет забыть, - отмечает журналист. - Самое удивительное, что люди, которые это сотворили, очень любят рассуждать о том, как важно "помнить нашу историю" и защищают штампованные памятники Ленину. Вот и вся цена этим словам".