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Мариуполь взяли под усиленную охрану

05.11.2017 08:00
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Мариуполь взяли под усиленную охрану

Полицейские Донетчины усилили меры меры безопасности в 700-тысячном Мариуполе, где сегодня сыграют местный ФК "Мариуполь" (бывший "Ильичевец") и донецкий "Шахтер", ставший вынужденным переселенцем.

На улице Мариуполя с пятницы вышло максимальное количество пеших и автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, экипажей патрульных. Усиление произошло и на въездах-выездах в город. К мерам безопасности привлечены полицейских из других областей Украины, спецназовцы, взрывотехники, кинолои, военнослужащие Нацгвардии Украины.

В понедельник по поводу предстоящей игры состоялось координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности болельщиков и игроков. Представители всех задействованных служб и ведомств, фан-клуб и руководство мариупольского футбольного клуба обсудили механизм взаимодействия между собой, чтобы не допустить нарушений правопорядка на стадионе и окружающей территории.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, в Мариуполе на стадионе "Ильичевец" в 15-м туре Премьер-лиги "горняки" встретятся с "Мариуполем" (прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" в 14:00). "Горняки" не были в Мариуполе четыре года…



Теги: Донбасс, спорт, футбол, безопасность, Мариуполь, полиция, ФК "Шахтёр"
 
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