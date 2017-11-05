"Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине

05.11.2017 13:42

С 8 по 23 ноября в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.



Жителям предоставят услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств; замене водительского удостоверения; выдаче международного водительского удостоверения; приеу запросов на получение справок об отсутствии судимостей.



График приема выглядит следующим образом:



8 ноября – Дружковка, ул. Соборная, 16;

9 ноября – Лиман, ул. Независимости, 46;

10 ноября – Северск, ул. Центральная, 8;

15 ноября – Мангуш, пр-т Мира, 72;

16 ноября – Никольское, ул. Свободы, 87;

17 ноября – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

22 ноября – Доброполье, ул. Первомайская, 83;

23 ноября – Александровка, ул. Советской Конституции, 27.

Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.



Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.



Напомним, мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров министерства внутренних дел.