На Донетчине до смерти забили женщину

05.11.2017 11:48

В Волновахе (подконтрольная часть Донецкой области) между 30-летним мужчиной и 35-летней женщиной возник конфликт на почве употребления алкоголя. Дело дошло до рукоприкладства. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.



Вчера в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице 40 лет Октября находится труп 35-летней местной жительницы. На место немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперты.



Полицейские выяснили, что накануне трагедии четверо товарищей (две женщины и двое мужчин) вместе употребляли спиртные напитки. Между присутствующими внезапно вспыхнула ссора, которая переросла в драку. 30-летний мужчина нанес своей знакомой многочисленные телесные повреждения головы и тела, которые оказались не совместимыми с жизнью.



После инцидента компания продолжила свой вечер, не заметив, как в соседней комнате женщине стало плохо и она упала на пол. Только на утро собутыльники поняли, что она мертва - и сообщили в полицию.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает сайт полиции Донетчины.