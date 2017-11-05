- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса13:15
На Донетчине до смерти забили женщину
В Волновахе (подконтрольная часть Донецкой области) между 30-летним мужчиной и 35-летней женщиной возник конфликт на почве употребления алкоголя. Дело дошло до рукоприкладства. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.
Вчера в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице 40 лет Октября находится труп 35-летней местной жительницы. На место немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперты.
Полицейские выяснили, что накануне трагедии четверо товарищей (две женщины и двое мужчин) вместе употребляли спиртные напитки. Между присутствующими внезапно вспыхнула ссора, которая переросла в драку. 30-летний мужчина нанес своей знакомой многочисленные телесные повреждения головы и тела, которые оказались не совместимыми с жизнью.
После инцидента компания продолжила свой вечер, не заметив, как в соседней комнате женщине стало плохо и она упала на пол. Только на утро собутыльники поняли, что она мертва - и сообщили в полицию.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, избиение, полиция, смерть
- За удостоверение "ДНР" в Нижнем Новгороде жестоко бьют
- В зале ожидания мариупольского автовокзала случилось избиение и похищение
- На Ровенщине разгорелась жестокая "янтарная война" (ВИДЕО, 18+)
- Избиение полицейского до полусмерти вызвало восторг у публики (ВИДЕО)
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- На Донетчине женщина умерла через два дня после избиения
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Луганск останется без воды!16:51
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- Луганску сегодня отключат воду за долги15:10
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців20:50
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине20:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе19:50
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- В полиции начинают масштабную реформу19:20
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения