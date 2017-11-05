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Архив - Донецкая область

На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов

05.11.2017 07:40
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На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов

Оккупанты Донбасса во время обстрелов Приморского (Мариупольского) направления использовали вчера пулеметы, гранатометы и стрелковое вооружение.

По данным пресс-центра штаба АТО, под огнем противника на этом направлении вчера оказались опорные пункты ВСУ в районе Водяного, Касногоровки, Старогнатовки и Павлополя.

Всего за сутки пресс-центр штаба АТО зафиксировал 25 обстрелов со стороны противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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