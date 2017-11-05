На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями

05.11.2017 15:57

На национальной трассе Славянск-Донецк-Мариуполь на участке дороги в Константиновском районе (Донецкая область) установлена первая опора уличного освещения на солнечных батареях.



Теперь в темное время суток этот автономный комплекс будет освещать транспортную развязку - примыкание автодороги Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка к национальной трассе Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь, км 54 + 465), сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.



Отмечается, что эта территория уже давно имела проблемы с освещением. А новое оборудование с солнечными панелями позволит отказаться от централизованного энергоснабжения и постоянного ремонта питающего кабеля.