Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями

05.11.2017 15:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями

На национальной трассе Славянск-Донецк-Мариуполь на участке дороги в Константиновском районе (Донецкая область) установлена первая опора уличного освещения на солнечных батареях.

Теперь в темное время суток этот автономный комплекс будет освещать транспортную развязку - примыкание автодороги Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка к национальной трассе Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь, км 54 + 465), сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Отмечается, что эта территория уже давно имела проблемы с освещением. А новое оборудование с солнечными панелями позволит отказаться от централизованного энергоснабжения и постоянного ремонта питающего кабеля.



Теги: Донбасс, солнечные батареи, трасса, дорога
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх