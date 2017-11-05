Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери

05.11.2017 18:10

Согласно данным пресс-центр штаба АТО, сегодня, 5 ноября, с полуночи до шести вечера незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Во время четырех обстрелов враг применил минометы преимущественно калибра 120 миллиметров. Один раз оккупанты били из реактивной системы залпового огня (РСЗО).



"Утром оккупанты более часа били из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по нашим позициям у Водяного и Талаковки, что на Мариупольском направлении. Украинские воины асимметрично отвечали врагу. В результате противостояния получил ранение военнослужащий сил АТО", - сообщает штаб.



На Луганском направлении пророссийские наемники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку от Новотошковки. А из гранатометов обстреляли подступы к Крымскому и Нижнетеплоему В результате одной из этих провокаций был ранен еще один украинский защитник.



Недалеко от Донецка, около 15.00, пророссийские наемники выпустили не менее 10 снарядов из реактивной пусковой установки в районе Опытного. А по опорным пунктам у Авдеевки и Песков захватчики били из 120-миллиметровых минометов.



Ранее соцсети сообщали, что оккупанты из Донецка бьют по Авдеевке из "Градов".