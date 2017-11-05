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Полицейские Донетчины не только охраняют матч "Шахтера", но и осуществляют мечты
Сегодня, 5 ноября, в Мариуполе сражаются ФК "Шахтер" и местный "Мариуполь". "Горняки", впервые за четыре года прибывшие в приморский город, пользуются повышенным вниманием. А кто-то из них даже помогает (не без помощи полицейских) сбываться мечтам.
Узнав о том, что 14-летний Тараса из многодетной семьи из Торецка (бывший Дзержинск) мечтает оказаться среди зрителей на игре "Шахтера", правоохранители получили билеты и сопроводили парнишку в Мариуполь, где е сейчас проходит матч.
Об истории мужественного школьника начальник управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Донецкой области Евгений Волк узнал от своего сына. Мальчик увидел сюжет о Тарасе по телевидению и сразу позвонил папе на работу, чтобы рассказать, что герой новостей так похож на него, тоже увлекается футболом и болеет за "Шахтер".
К сожалению, в сюжете речь шла и о тяжелом состоянии здоровья школьника из Торецка, а также о том, что мечта так и останется мечтой, потому что денег на билеты и дорогу на матч семья не имеет. Мать-одиночка самостоятельно воспитывает детей, а у Тараса больное сердце. С войной болезнь только обострилась.
"Я был поражен этой историей и не оставлял мыслей воплотить в жизнь мечту Тараса. Сотрудники Торецкого отделения полиции по моей просьбе нашли эту семью, а мы получили билеты", - рассказывает инициатор подарка.
Более того, правоохранитель рассказал об идее представителям футбольного клуба "Шахтер" и заручился их поддержкой.
Сегодня полицейские встретили семью, устроили им экскурсию по городу, а потом отвезли на матч.
"На стадион Тарас зашел робко - он до последнего не верил, что вот так просто неоткуда сбываются желания. Он еще не знал, что это не последний подарок, приготовленный для него, - сообщается на сайте полиции Донетчины. - Прямо на пороге его встретил капитан футбольной команды "Шахтер" Дарио Срна. Футболист вручил детям подарки".
Сейчас на матче находится около 10 000 болельщиков.
Чтобы и игроки, и посетители были в безопасности, полиция приняла усиленные превентивные меры. Со вчерашнего дня стадион находился под охраной полиции, несколько раз поле и трибуны обследовали взрывотехники и кинологи с собаками-детекторами оружия и взрывчатки.
На протяжении всего матча периметр вокруг места проведения игры патрулируют пешие и автомобильные наряды полиции.
За правопорядком внутри стадиона правоохранители следят в режиме онлайн-трансляции с помощью около десятка видеокамер, направления подключенных к Единому аналитическому сервисному центру полиции.
Также усилен контроль на блокпостах и автодорогах. Мероприятия направлены в первую очередь на выявление нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также недопущения проникновения лиц, которые могут представлять угрозу для общественной безопасности.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь, полиция, ФК "Шахтёр"
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