"Шахтер" одержал победу в Мариуполе

05.11.2017 16:24

Сегодня, 5 ноября, в Мариуполе ФК "Шахтер" уверенно переиграл хозяев - местный "Мариуполь".



В матче 15-го тура футбольной Премьер-лиги на три точных удара "горняков" (на 30-й минуте отличился Феррейра, на 45-й - Марлос, на 56-й - Бернадр), мариупольчане ответили одним (на 48-й выстрелил Фомин).



Напомним, что полицейские Донетчины сегодня не только охраняли матч "Шахтера", но и осуществляли мечты.