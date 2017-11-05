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Архив - Донецкая область

"Шахтер" одержал победу в Мариуполе

05.11.2017 16:24
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"Шахтер" одержал победу в Мариуполе

Сегодня, 5 ноября, в Мариуполе ФК "Шахтер" уверенно переиграл хозяев - местный "Мариуполь".

В матче 15-го тура футбольной Премьер-лиги на три точных удара "горняков" (на 30-й минуте отличился Феррейра, на 45-й - Марлос, на 56-й - Бернадр), мариупольчане ответили одним (на 48-й выстрелил Фомин).

Напомним, что полицейские Донетчины сегодня не только охраняли матч "Шахтера", но и осуществляли мечты.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь, ФК "Шахтёр"
 
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