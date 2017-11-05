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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донетчины: данные соцсетей

05.11.2017 11:21
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Ситуация на КПВВ Донетчины: данные соцсетей

ОО "Донбасс SOS" со ссылкой на пользователей соцсетей делится информацией о том, что происходит сегодня в пунктах пропуска на линии разграничения в Донецкой области.

Приводим опубликованные "Донбасс SOS" комментарии (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовка
5-15 стал в обычнe. очереди 36 а льготы было 20-25 машин.
в Никитовке на МГБ 50 машин обычной,40 льготы. Беременные инвалиды на всю голову едут без остановки.
9-00 На сей час очередь на никитовке льгота 100 общая 130

#Георгиевка #Курахово #Марьинка.
8-00 Всем доброго утра. На Донецк с Курахово очередь от второй посадки.
9-00 В сторону Курахово на каргиле Почти на повороте с текстиля
9-00 Каргил в сторону Марьинки. Очередь глубоко на мосту, ближе к посту машины в три ряда, только одна полоса свободна.
Марьинка ноль. 50 авто. Льготы мало. Пешая не очень большая.
9-10 Марьинка в сторону Донецка: 140 авто, пешая во все навесы.
9-30 На Донецк между кольцом и посадкой!!!

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
На Новотроицком в сторону Донецка на 4 утра 40 машин
7-00 Новотроицк на Донецк от начало моста
9-30 Новотроицк.
Сейчас на Донецк машин 60-70
10-00 На Еленовке Очередь до церкви
10-10 Перлына за час 1.5 туалета, двигаемся каждые 10 мин. По 3-5 машин.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-00 Пищевик в Мариуполь край очереди почти возле ежей
Около 100 + машин 40 льготы
Пищевик в Донецк 7 машин, в Мариуполь от новых ежей.
11-00 Пищевик в Донецк 7 машин, в Мариуполь от новых ежей.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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