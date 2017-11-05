- 11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе17:21
- Обострение на Донетчине - боевики применили запрещенное вооружение17:11
- В Покровске переселенцы жаловались на проблемы17:06
- "Шахтер" одержал победу в Мариуполе16:24
- Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"16:13
- На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями15:57
- Жительницу Покровска осудили за мат15:30
- Полицейские Донетчины не только охраняют матч "Шахтера", но и осуществляют мечты15:15
- Озвучены приоритетные планы по прифронтовой Авдеевке15:02
- Часть Горловки ждет обезвоживание14:53
Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме
Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил официальные данные с донбасского фронта.
По словам Лыенко, противник не прекращал обстрелы, сосредоточив основной огонь на Луганском и Приморском направлениях.
Именно на Луганщине, в районе Новозвановки, один из украинских воинов получил боевую травму. Его доставили в Северодонецк - в военный мобильный госпиталь. Больше боевых потерь в субботу не было.
Напомним, что ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса. По данным же Лысенко, обстрелов - 26 (14 на Луганском направлении, 12 - на Приморском).
Также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября
- "Промка" раздора: из-за чего началось и как протекает сражение у Авдеевки
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки
- Кровавый июль: за полмесяца - 20 погибших и свыше 90 раненых воинов ВСУ
- Хорошая новость из зоны АТО: "Похоже, российскую минометную батарею раскатали под ноль"
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- 11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе17:21
- Обострение на Донетчине - боевики применили запрещенное вооружение17:11
- В Покровске переселенцы жаловались на проблемы17:06
- "Шахтер" одержал победу в Мариуполе16:24
- Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"16:13
- На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями15:57
- Жительницу Покровска осудили за мат15:30
- Полицейские Донетчины не только охраняют матч "Шахтера", но и осуществляют мечты15:15
- Озвучены приоритетные планы по прифронтовой Авдеевке15:02
- Часть Горловки ждет обезвоживание14:53
- 11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе17:21
- Обострение на Донетчине - боевики применили запрещенное вооружение17:11
- В Покровске переселенцы жаловались на проблемы17:06
- В Украине отреагировали на атаку на Ханский дворец в Крыму16:44
- "Шахтер" одержал победу в Мариуполе16:24
- Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"16:13
- На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями15:57
- Путинские надежды и украинские зрадофилы: Пономарь проследил связь15:40
- Жительницу Покровска осудили за мат15:30
- Полицейские Донетчины не только охраняют матч "Шахтера", но и осуществляют мечты15:15
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Переселенцам не дают обещанного
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса