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Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, был интенсивным. Всего в КПВВ было оформлено 30,2 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины.
По данным ГПСУ, в КПВВ "Майорск" вчера было оформлено 6440 человек и 830 транспортных средств; в КПВВ "Марьинка" - 7760 человек и 1490 транспортных средств; в КПВВ "Новотроицкое" - 5826 человек и 1110 транспортных средств; в КПВВ "Гнутово" - 3185 человек и 896 транспортных средств; в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) – 7017 человек.
Сегодня утром у КПВВ "Майорск" зафиксировано 30 авто на въезд и 80 - на выезд; у КПВВ "Марьинка" - 50 и 120; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 50 и 40 соответственно.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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