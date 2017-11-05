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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ недолго побыла у границы

05.11.2017 11:43
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СММ ОБСЕ недолго побыла у границы

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посетили в Донецкой области один приграничный район, который не контролируется правительством.

"Осуществляя наблюдение в пункте пропуска вблизи г. Новоазовск (101 км к юго-востоку от Донецка) в течение 20 минут, члены патруля Миссии видели, что из Украины выехал 1 автобус (с украинскими номерными знаками)", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, который опубликован вечером 4 ноября.



Теги: Донбасс, Новоазовск, граница, СММ ОБСЕ
 
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