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Архив - Донецкая область

Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои

05.11.2017 19:45
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Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои

Сегодня, 5 ноября, вечером, обострилась ситуация у оккупированного Донецка. "Командование" боевиков традиционно винит во всём ВСУ. Украинская сторона уверяет, что лишь адекватно отвечает на провокации противника.

Официальных данных от штаба АТО на данный момент нет (кроме сообщения в сводке от шести вечера, что противник начал применять РСЗО). Соцсети же полны сообщениями о "прилетах".

Так, жители Донецка сообщают, что впервые за долгое время пострадал Киевский район. Якобы зафиксированы попадания даже в жилые дома. При этом пользователи соцсетей не исключают, что оккупанты, получив мощную ответку от ВСУ, воспользовались традиционной тактикой самообстрелов. Т.е. – развернули минометы и ударили по захваченному ими же Донецку.

Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев около семи вечера сообщал: "Только что российские войска обстреляли наши позиции и мирное население из РСЗО Град, был выпущен полный пакет. Ситуация начала обостряться, сейчас получат достойную ответку".

И ответка таки пошла. Врач-переселенец из Енакиево, блогер Александр Чернов, со ссылкой на свои источники, сообщает, что больницы Донецка переполнены ранеными боевиками, которых накрыло на их позициях.

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай уверяет, что в данный момент в районе Путиловки (северная окраина Донецка) идет бой с применением тяжелого вооружения.



Теги: Донецк, Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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