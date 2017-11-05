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Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"
05.11.2017 16:13
Сегодня, 5 ноября, пользователи соцсетей по обе стороны линии разграничения сообщают о работе тяжелого вооружения.
Жители оккупированных Донецка и Макеевки сообщают, что слышат, как бьют танки, тяжелые минометы, гаубицы. Заявляют также о "запусках чего-то реактивного", предполагая, что это может быть переносная установка "Град-Партизан". Летит, по данным многих пользователей, "в сторону Авдеевки".
Военной журналист, известный волонтер Анна Домбровская, которая находится в районе прифронтового города, отмечает, что "в районе Авдеевки прямо сейчас рвутся Грады".
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, обстрелы, соцсети
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