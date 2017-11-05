Срна сыграл в футбол в Мариуполе

05.11.2017 18:39

Сегодня, 5 ноября, капитан ФК "Шахтер" Дарио Срна, который временно не принимает участие в играх команды, в Мариуполе встретился с воспитанниками центра "Добрый самарянин".



В этом центре учатся дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Капитан "Шахтера" подарил игровую форму, мячи, фирменные шарфы и ноутбуки для компьютерного класса. Всего подарки получили около 50 ребят, сообщает ФК "Шахтер" на своей странице в Фейсбуке.



Дарио сыграл с детьми в футбол и пригласил их на прошедший сегодня матч Премьер-лиги "Мариуполь" - "Шахтер", вручив билеты на стадион.



"Очень приятно приехать в Донецкую область, очень приятно увидеть наших земляков. Очень приятно и, в то же время, тяжело находится рядом со своим домом" – сказал Дарио Срна.

Сегодняшняя игра между ФК "Шахтер" и ФК "Мариуполь", которая проходила в Мариуполе и завершилась победой "горняков", прошла без нарушений общественного порядка. Напомним, что полицейские Донетчины сегодня не только охраняли матч "Шахтера", но и осуществляли мечты.