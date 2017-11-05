- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса13:15
Срна сыграл в футбол в Мариуполе
Сегодня, 5 ноября, капитан ФК "Шахтер" Дарио Срна, который временно не принимает участие в играх команды, в Мариуполе встретился с воспитанниками центра "Добрый самарянин".
В этом центре учатся дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Капитан "Шахтера" подарил игровую форму, мячи, фирменные шарфы и ноутбуки для компьютерного класса. Всего подарки получили около 50 ребят, сообщает ФК "Шахтер" на своей странице в Фейсбуке.
Дарио сыграл с детьми в футбол и пригласил их на прошедший сегодня матч Премьер-лиги "Мариуполь" - "Шахтер", вручив билеты на стадион.
"Очень приятно приехать в Донецкую область, очень приятно увидеть наших земляков. Очень приятно и, в то же время, тяжело находится рядом со своим домом" – сказал Дарио Срна.
Сегодняшняя игра между ФК "Шахтер" и ФК "Мариуполь", которая проходила в Мариуполе и завершилась победой "горняков", прошла без нарушений общественного порядка. Напомним, что полицейские Донетчины сегодня не только охраняли матч "Шахтера", но и осуществляли мечты.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь, Дарио Срна, ФК "Шахтёр"
- Срна о матче с "Ильичевцем": "У нас всегда с Мариуполем непростые поединки"
- Лучшие - Пятов, Срна и Луческу
- Антивирус. Ведущие спортсмены Донбасса: жизнь продолжается!
- Срна и Эдуардо свое дело сделали
- Евро-2009: французы предпочитают «нечет»
- В Мариуполе местные издевались над гостями под присмотром полиции
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Луганск останется без воды!16:51
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- Луганску сегодня отключат воду за долги15:10
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців20:50
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине20:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе19:50
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- В полиции начинают масштабную реформу19:20
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения