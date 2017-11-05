В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"

05.11.2017 14:20

Сегодня, 5 ноября, в Бахмуте (бывший Артемовск, Донецкая область), в рамках Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира" министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации, местными жителями и представителями религиозных конфессий высадил в сквере Дружбы "Аллею Мира".



В этом году акция началась накануне Международного дня предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. Она будет проходить под девизом "Посади дерево мира в прифронтовой зоне".



Высадка "Аллеи Мира" призвана не только озеленить разные уголки Украины, но и шаг за шагом приобщать каждого жителя нашей страны к спасению природы и личному вкладу в ее развитие, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.