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В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"
Сегодня, 5 ноября, в Бахмуте (бывший Артемовск, Донецкая область), в рамках Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира" министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации, местными жителями и представителями религиозных конфессий высадил в сквере Дружбы "Аллею Мира".
В этом году акция началась накануне Международного дня предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. Она будет проходить под девизом "Посади дерево мира в прифронтовой зоне".
Высадка "Аллеи Мира" призвана не только озеленить разные уголки Украины, но и шаг за шагом приобщать каждого жителя нашей страны к спасению природы и личному вкладу в ее развитие, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Теги: Донбасс, министр, деревья, Бахмут
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