Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады

05.11.2017 12:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады

Сегодня, 5 ноября, сотни жителей Белой Церкви пришли в центр города, чтобы поприветствовать воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев, которые год сражались в районе Авдеевки.

Бригада вернулись в пункт постоянной дислокации. Возвращалась по частям, с 27 октября. Но теперь – все в сборе.

Как передает Цензор.НЕТ, вдоль улиц, по которым торжественным маршем проходили воины 72-й ОМБр, выстроились сотни людей. Они скандировали "Героям Слава!", приветствуя своих героев.

Воины прошли по б-ру Александрийскому через Соборную площадь к площади у городского совета, где состоялись торжественный митинг и концерт.

О героическом пути 72 ОМБр читайте в нашем материале Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе




Теги: Донбасс, Белая Церковь, воины, АТО, герои
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх