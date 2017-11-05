В "ДНР" куда-то пропали танки

05.11.2017 12:08

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 4 ноября), наблюдатели зафиксировали очередные нарушения отвода вооружения в зоне конфликта на Донбассе.



Так, в неподконтрольных правительству районе Донецкой области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 7 танков (шесть Т-64 и один Т-72).



Кроме того в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил 2 боевые машины пехоты (БМП-1) в укрытиях вблизи с. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска).



В Донецке наблюдатели видели бронетранспортер (БТР-80), на котором размещались 11 человек с пулеметами и ручными противотанковыми гранатометами (РПГ).