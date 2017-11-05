В Донецке подорвались дети

05.11.2017 18:24

Один школьник погиб, двое пострадали сегодня в результате взрыва боеприпаса в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке.



Как сообщили в "силовых ведомствах" псевдореспублики, сегодня на западе Донецка подорвались трое детей 2007 года рождения. По предварительным данным, один из них скончался, двое других ранены.

Известно, что пострадали учащиеся школы №105, а трагедия произошла на стадионе школы №110. Погибшему мальчику 12 ноября было бы 10 лет. Еще двое с тяжелыми ранениями направлены в детскую клиническую больницу.

Инцидент произошел, после того как один из детей в районе стадиона увидел неизвестный предмет и бросил в него кирпич. А предметом оказался неразорвавшийся снаряд…