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В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем
Полицейские вывели на чистую воду жителя Мариуполя, который лишил жизни свою жену, но пытался это скрыть.
На линию 102 поступило сообщение о том, что мужчина обнаружил свою супругу мертвой. Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции обнаружила тело 49-летней женщины, которая лежала в постели с колото-резаной раной на ноге в районе икры. Предварительно было установлено, что женщина умерла от потери крови.
В ходе осмотра на прилегающей к домовладениям территории и в самом доме орудие преступления найдено не было.
47-летний мужчина объяснил, что накануне вечером они с женой приняли спиртное и легли спать. Проснувшись утром, он увидел в ее постели кровь и сразу сообщил в полицию.
Правоохранители установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. В своих показаниях он путался. В конечном итоге - признался в совершении преступления.
Мариуполец рассказал, что вечером они с женой поссорились. Она якобы ударила его несколько раз по лицу. После скандала супруга отправилась отдохнуть. В отместку за нанесенные обиды он взял нож и ранил её в ногу, не предполагая, что она умрет от потери крови.
Утром, когда понял, что натворил, выбросил орудие преступления на улице подальше от дома. Нож найден и приобщен к делу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, смерть, нож
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