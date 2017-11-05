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В Покровске переселенцы жаловались на проблемы
Покровск (бывший Красноармейск), что на Донетчине, на этой неделе с рабочим визитом посетила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько. Она встретилась с переселенцами, у которых накопилось множество нерешенных проблем.
В репортаже ТК "Донбасс" сообщается, что переселенка из Песок Анна Викторовна пытается получить компенсацию от государства за поврежденное жилье. Пока тщетно. Свое обращение он передала лично советнику министра. По словам Олеси Цыбулько, до конца года подобные проблемы не решить. Всё дело в отсутствии законов, которые только дорабатывают.
"Я возглавляю подгруппу как раз по жилью. Совместно с Советом Европы мы постоянно этот вопрос обсуждаем. Мы сейчас разработали законопроект и надеемся, что до конца года отправим его на рассмотрение власти на согласование. Без соответствующих законов никто ничего не хочет делать", - пояснила советник главы МинВОТ.
На встрече присутствовали и правозащитники. По их словам, в МинВОТ должны отстаивать интересы пенсионеров из неподконтрольных территорий.
"По законодательству, где бы не находился человек, даже за границей, ему должны выплачивать пенсию. Чаще всего обращаются переселенцы-пенсионеры, которым не выплачивают пенсию из-за того, что они отсутствовали во время проверок по месту жительства. По данным заявлениям, мы берем отказ в Пенсионном фонде и в дальнейшем подаем в суд", - рассказал юрист Артем Безрук.
Накопились проблемы у студентов и преподавателей Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), который покинул оккупированный Донецк в 2014-м, перебазировавшись в Красноармейск, ставший в 2016-м Покровском.
Представители вуза-переселенца пожаловались на отсутствие финансирования со стороны государства. По их словам, ДонНТУ нуждается в дополнительных аудиториях и общежитии.
"Мы бы хотели выяснить, насколько возможно в ближайшее время реализация давних обещаний правительства касательно того, что нам как эвакуированному вузу будет оказано помощь с инфраструктурными проектами, фондами общежитий. Остро не хватает помещений для студентов и преподавателей", – рассказала проректор по научно-педагогической работе ДонНТУ Виктория Воропаева.
Все обращения Олеся Цыбулько обещала передать на рассмотрение в Кабмин.
Теги: Донбасс, переселенцы, Покровск (Красноармейск), проблемы
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