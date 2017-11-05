- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса13:15
В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами
Глава Покровского (бывшего Красноармейского) отдела полиции Донетчины Юрий Гречишкин сообщил о задержании вандала, который орудовал на кладбищах, а также – вора, польстившегося на розы.
"В течение двух последних месяцев в Покровске участились случаи кладбищенского вандализма. Чтобы задержать злоумышленников, полицейские развернули ряд розыскных мероприятий. Так, вчера был задержан 31-летний местный житель, на счету которого 30 таких фактов", - сообщил Юрий Гречишкин на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, правоохранители обратилась в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также глава Покровского ОП сообщил, что с пятницы на субботу сотрудники полиции "на горячем" взяли мужчину, который похитил более 20 кустов свежвысаженных роз.
"В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, и вскоре он предстанет перед судом, который и назначит ему наказание", - отмечает Гречишкин.
Теги: Донбасс, полиция, вандализм, воры, Покровск (Красноармейск)
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Луганск останется без воды!16:51
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- Луганску сегодня отключат воду за долги15:10
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців20:50
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине20:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе19:50
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- В полиции начинают масштабную реформу19:20
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения