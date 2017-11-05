В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами

05.11.2017 19:31

Глава Покровского (бывшего Красноармейского) отдела полиции Донетчины Юрий Гречишкин сообщил о задержании вандала, который орудовал на кладбищах, а также – вора, польстившегося на розы.



"В течение двух последних месяцев в Покровске участились случаи кладбищенского вандализма. Чтобы задержать злоумышленников, полицейские развернули ряд розыскных мероприятий. Так, вчера был задержан 31-летний местный житель, на счету которого 30 таких фактов", - сообщил Юрий Гречишкин на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, правоохранители обратилась в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.



Также глава Покровского ОП сообщил, что с пятницы на субботу сотрудники полиции "на горячем" взяли мужчину, который похитил более 20 кустов свежвысаженных роз.



"В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, и вскоре он предстанет перед судом, который и назначит ему наказание", - отмечает Гречишкин.