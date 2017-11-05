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Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на брифинге в Вашингтоне заявил, что Российская Федерация полностью контролирует происходящее на Донбассе.
"Это не внутренний конфликт. Это не этнический конфликт. Это не конфликт коренного народа. Это конфликт, где в восточной части вы имеете ситуацию, при которой на 100% от российского командования и контроля зависит то, что там происходит", – заявил Волкер.
По его словам, на востоке Украины "очевидно были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в гражданской администрации так называемых "ЛНР" и "ДНР".
"Но это управляется Россией, и поэтому здесь соответствующим собеседником является Россия, - заявил спецпред. - Россия является той стороной, которая здесь принимает решение. И я считаю, что в этом направлении я должен сосредоточить усилия США – непосредственно вступить в контакт с Россией".
Напомним, ранее США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться прийти к согласию по основным принципам, на которых должна базироваться эта резолюция.
Напомним, что новая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Будут говорить о миротворцах для Донбасса.
Отметим, что известный аналитик Олег Пономарь уверен, что Волкер не пойдет на поводу у российской стороны, предлагающей, чтобы миротворцы ООН контролировали на Донбассе только линию разграничения.
Ранее Волкер отмечал, что присутствие в зоне конфликта миротворцев ООН должно стать необходимым элементом безопасности, что позволит перейти к политическим шагам, предусмотренным Минскими соглашениями.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, конфликт, Курт Волкер
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