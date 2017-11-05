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Архив - Донецкая область

Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?

05.11.2017 12:29
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Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько пояснила смысл указа президента Украины Петра Порошенко касательно создания военно-гражданских администраций в прифронтовых селах Волновахского района Донетчины - Широкино и Бердянском.

Напомним, что Широкино практически уничтожено обстрелами. Мирного населения там нет, практически всё оно перебазировалось в Мариуполь и его окрестности. Поэтому указ о создании ВГА в "мертвом" (в смысле жизни там гражданского населения) населенном пункте, где держат оборону исключительно военные, озадачил многих.

"Было много проблем по этому поводу. Там фактически стоят военные, никого не пускают и даже были проблемы у местных жителей, так как они не могли попасть на кладбище к местам захоронений своих родных", – пояснила Цыбулько.

Она выразила надежду, что создание военно-гражданских администраций решит этот вопрос и подчеркнула, что это подконтрольные Украине территории и люди имеют право посещать свое разрушенное жилье и могилы своих родных.

К тому же, по словам советника министра МинВОТ, у людей возникают также вопросы административного характера (например, кого-то выписать или прописать даже в разрушенном жизни). "Потому что человек без регистрации быть не может, а другого жилья у них нет, где зарегистрироваться. И там есть вопросы, которые нельзя решить без создания военно-гражданской администрации", - отметила Цыбулько.

Она добавила, что проблемы Бердянского и Широкино похожи, однако, в Бердянском есть немного жителей – это село более отдалено от линии соприкосновения, чем Широкино.

По словам Цыбулько, эта территория считается "серой зоной", но она подконтрольна украинскому правительству.



Теги: Донбасс, разрушения, Широкино, обстрелы
 
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