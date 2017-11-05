Жительницу Покровска осудили за мат

05.11.2017 15:30

Красноармейский горрайонный суд Донецкой области рассмотрел поступивший из Покровского отдела полиции материал в отношении женщины пенсионного возраста, которая совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 173 КУоАП (мелкое хулиганство).



"Судом было установлено, что указанная гражданка 16 июня 2017 года в 14 часов 50 минут, находясь на балконе квартиры в доме в микрорайоне "Солнечный" в городе Покровске, высказывалась в адрес другой женщины, которая является старшей дома около десяти лет, нецензурной бранью, в присутствии посторонних лиц словесно оскорбляла ее и унижала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан", – сообщает сайт "Судебная власть Украины".



Постановлением Красноармейского горрайонного суда от 15 сентября женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КУоАП, ей назначено наказание в виде штрафа в размере пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 85 гривен.



Постановлением апелляционного суда Донецкой области от 18 октября апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Красноармейского горрайонного суда – без изменений.