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Архив - Донецкая область

Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря

06.11.2017 10:10
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Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря

Самой горячей точкой в прошедшее воскресенье на передовой Приморского направления стало Водяное, передает MRPL.CITY.

По информации украинских военных, утром формирования «ДНР» более часа вели обстрел из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по позициям Водяного. Такой же обстрел велся у Талаковки. ВСУ вели ответный огонь.  Вследствие боевого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий. Во второй половине дня при обстреле окраин Водяного применялись противотанковые гранатометы.

Всего за прошедшие сутки в зоне ведения боев на Донбассе зафиксировано 23 обстрела. Отмечается, что дважды применялись реактивные системы залпового огня,  8 раз - минометы разных калибров, один раз – 122-миллиметровая артиллерия. ВСУ дали 14 ответов. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ, Водяное
 
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