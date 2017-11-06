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Бойовики влаштували смертоносний феєрверк: моторошні кадри
У мережі з’явилося відео обстрілів бойовиками околиць Авдіївки Донецької області з реактивних систем залпового вогню “Град”
Відео опублікувало «Військове телебачення України».
На відео чутно, як військові говорять про те, що бойовики після ударів по позиціях українських військових випустили кілька реактивних снарядів в сторону окупованих територій, щоб зімітувати обстріл з боку ВСУ.
Як повідомлялося, ввечері, 5 листопада, бойовики з непідконтрольних територій Донецької області практично одночасно випустили більше сотні ракет по укріпленнях українських військових в районі населених пунктів Авдіївка і Дослідне. За Авдіївці бойовики випустили 137 реактивних снарядів, а по Досвідченому – 110. Також бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО з БМП і мінометів різних калібрів.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АТО, боевики
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