Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом

06.11.2017 16:35

Донецкая фильтровальная станция опять повреждена в результате обстрела, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса», обнаружены попадания боеприпасов.

«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими», - сказано в сообщении.

На ДФС отметили, что транспортировка и подготовка питьевой воды для жителей Авдеевки, части Донецка и населенных пунктов Ясиноватского района обеспечиваются благодаря мужеству и стойкости сотрудников предприятия.

Напомним, что ранее о повреждениях на фильтровальной станции сообщалось 3 ноября.