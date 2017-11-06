- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?09:17
- Полицейские Донетчины дрались и стреляли21:22
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения21:14
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои19:45
- В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами19:31
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- В Донецке подорвались дети18:24
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери18:10
Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?
За словами волонтера Романа Доніка, вже зараз можна спрогнозувати чим закінчаться синхронні обстріли на фронті, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, Донік зауважує, що зараз на фронті відбуваються обстріли на кшталт тих, які здійснювалися у 2014-2015 роках: виїжджає кілька РСЗВ з боку терористів, дають залпи по наших позиціях і по мирному населенню на окупованій території. Повідомлення свідчать, що серед мирних мешканців вже є жертви, по наших військових поки-що інформації немає. Зараз у повітрі висять десятки російських БПЛА, сотні відеокамер чекають на залпи з нашого боку: зафіксовану «відповідь» будуть називати «обстрілами мирного населення». Але залпів у відповідь не буде – занадто очевидною є провокація щоб на неї реагувати. Та це і не важливо – незважаючи ні на що, завтра представники терористів виступлять із вимогами до міжнародного співтовариства «покарати хунту».
Відтак, завтра – післязавтра на шпальтах європейських проросійських ЗМІ з’являться звинувачення на нашу адресу. «Журналісти» будуть описувати жахливі обстріли та смакувати криваві подробиці. Піднімуть тему про те, що Київ не виконує Мінських угод, а Порошенко буцімто не контролює армію. І в той же самий час, за дивним збігом обставин, у центрі Києва зберуться люди, які будуть створювати ілюзію незадоволення владою. Також будуть кричати, що Порошенко не виправдав сподівань, не контролює, не справляється. Але ж це просто збіг, правда? – зауважує Донік.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, война, обстрел, АТО
- Светлодарская дуга под мощным огнем: бойцы устали считать воронки. (ВИДЕО)
- Боевики обстреляли ж/д станцию, куда приходят поезда из оккупированной территории
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Именем героя, погибшего в зоне АТО, назван корабль
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?09:17
- Полицейские Донетчины дрались и стреляли21:22
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения21:14
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои19:45
- В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами19:31
- Родителей не пускают к "ультрас-пленнику" "ЛНР"19:04
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- В Донецке подорвались дети18:24
- СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в Германии11:25
- З’явилося відео шокуючих наслідків стихії, яка вбила 49 осіб11:05
- Помощник американского госсекретаря посетит Украину в ноябре10:50
- Испытания закончились: чем порадует погода10:30
- Опубликовано видео массовой драки футбольных фанатов в Киеве (ВИДЕО)10:20
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Дождались! Саакашвили собирается в Польшу10:00
- В новом блокбастере Люка Бессона обнаружили украинскую символику09:50
- Осенний призыв: 35 причин не прийти в военкомат09:41
- Caviar снабдила iPhone X солнечной батареей09:30
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Переселенцам не дают обещанного
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения