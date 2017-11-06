- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса13:15
- Бойовики влаштували смертоносний феєрверк: моторошні кадри13:00
- У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище11:41
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?09:17
- Полицейские Донетчины дрались и стреляли21:22
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения21:14
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса
В текст проекта закона о реинтеграции Донбасса на сегодняшний день уже внесено две тысячи правок.
Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из интернет-изданий завил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. В том числе, по его словам, представляемое им ведомство к разработке проекта закона о реинтеграции Донбасса привлекали только на первых порах.
«Что там написали в двух тысячах поправок, мне и знать вообще не хочется, так как это дурдом. Две тысячи фантазий больных на голову. Там 700 страниц, я что больной на голову их изучать?», — заявил Тука. Он отметил, что не может представить, как, не нарушая регламента, проголосовать за 2000 поправок. «Уж лучше сразу утвердить большую советскую энциклопедию», — добавил он.
Стоит напомнить, что 4 октября глава государства Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса». Спустя два дня закон, определяющий ключевые моменты по Донбассу, приняли в первом чтении.
Теги: Украина, Донбасс, война, АТО
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Российских танков на Донбассе больше, чем в Германии и Великобритании вместе взятых
- Россия может провозгласить войну против Украины священной
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- Луганску сегодня отключат воду за долги15:10
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса13:15
- Бойовики влаштували смертоносний феєрверк: моторошні кадри13:00
- У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище11:41
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?09:17
- Полицейские Донетчины дрались и стреляли21:22
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения21:14
- Порошенко подписал закон «Об электронных доверительных услугах»15:51
- В Днепропетровской области пойманы воры-убийцы15:30
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- Луганску сегодня отключат воду за долги15:10
- У Києві стримують епідемію, грип б’є по дітях15:00
- Полиция нашла электронный браслет для Авакова14:42
- Семенченко и Соболев придумали, как отменить неприкосновенность14:25
- Як українці святкуватимуть Новий рік: Сердючка і $100 тисяч14:05
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- В Париже открылся ресторан для нудистов13:40
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения