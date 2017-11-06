Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений

06.11.2017 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений

Предприниматель, проживающий и Донецкой области, присвоил примерно 1,2 млн грн, которые выделили на ремонт нескольких школ и детского сада


В ходе досудебного расслледования удалось установить, что за 2015 год дииректор ООО подписал 4 контракта с отделом образования районной администрации Марьинки и сельским советом Богоявленского на ремонт детского сада и трех местных школ. 

Согласно договорам, общая стоимость работа составляет примерно 3,4 млн грн. На эти средства должны были провести капитальный ремонт котельных.

По при проверке проектно-сметной документации, предпринимателб существенно завысил стоимость оборудования. Часть работ так и не была выполнена. Таким образом, мужчина присвоил себе примерно 1,2 млн грн. 

На данный момент возбуждено уголовное дело, проведено расследование и обвинительный акт уже направлен в суд. предприниматель может получить до 12 лет тюрьмы.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, деньги, ремонт, предприниматель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх