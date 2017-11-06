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Архив - Донецкая область

Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі

06.11.2017 17:32
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Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі

Представники формування самопроголошених «Л/ДНР» заявляють про погіршення стану укомплектованості особовим складом. Як передає replyua.net, такі дані оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. У тому числі, у прес-службі відомства зазначили, що серед керівництва передових підрозділів спостерігаються намагання приховати недокомплект та надається неправдива інформація. 

«Ми також спостерігаємо за випадками привласнення з боку командування матеріальної винагороди, яку виплачують особовому складу за участь в бойових діях. Також спостерігаються багаточисленні порушення штатної дисципліни під час складання списків бойовиків, які перебувають на передньому краї. У тому числі, військових, які знаходяться в тилу, було внесено до списку тих, хто безпосередньо є учасником бойових дій», - додали в розвідці. Варто нагадати, що у підрозділах та частинах невизнаної «ДНР» надалі спостерігається проблема дезертирства бойовиків.

Минулими вихідними в окупованих районах Донбасу спостерігалося переміщення сил і засобів бойовиків. У тому числі, від населеного пункту Кадиївка (колишній Стаханов) до населеного пункту Сентянівка (колишній Фрунзе) було перекинуто мобільний пункт управління оперативно-тактичної ланки окупантів. 



Теги: Донбасс, разведка, проблема, боевики
 
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