Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі

06.11.2017 17:32

Представники формування самопроголошених «Л/ДНР» заявляють про погіршення стану укомплектованості особовим складом. Як передає replyua.net, такі дані оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. У тому числі, у прес-службі відомства зазначили, що серед керівництва передових підрозділів спостерігаються намагання приховати недокомплект та надається неправдива інформація.



«Ми також спостерігаємо за випадками привласнення з боку командування матеріальної винагороди, яку виплачують особовому складу за участь в бойових діях. Також спостерігаються багаточисленні порушення штатної дисципліни під час складання списків бойовиків, які перебувають на передньому краї. У тому числі, військових, які знаходяться в тилу, було внесено до списку тих, хто безпосередньо є учасником бойових дій», - додали в розвідці. Варто нагадати, що у підрозділах та частинах невизнаної «ДНР» надалі спостерігається проблема дезертирства бойовиків.



Минулими вихідними в окупованих районах Донбасу спостерігалося переміщення сил і засобів бойовиків. У тому числі, від населеного пункту Кадиївка (колишній Стаханов) до населеного пункту Сентянівка (колишній Фрунзе) було перекинуто мобільний пункт управління оперативно-тактичної ланки окупантів.