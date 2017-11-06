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Архив - Донецкая область

У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище

06.11.2017 11:41
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У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище

В Театральном сквере Мариуполя остановлен процесс перезахоронения останков солдат времен Великой Отечественной войны, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщил представитель СП «Военные мемориалы «СХИД» Алексей Юков.

Он уточнил, что поисковики остановили раскопки на неделю. Им нужен отдых после активной фазы работы в зеленой зоне сквера у театра. Алексей Юков уточнил, что за две предыдущие недели было обнаружено 215 захоронений, из них 10 - солдаты Румынии и один воин Красной армии. В остальных случаях в могилах обнаружены останки солдат фашистской Германии. Двое из захороненных были завернуты в парашюты.

Руководитель группы поисковиков уточнил, что из всех найденых именных медальонов читабельны только 30. С остальными нужно проводить дополнительную исследовательскую работу в условиях лаборатории.

Алексей Юков уточнил, что немецкое кладбище продолжается с расширением в сторону фонтана - это второй основной массив захоронений, который находится под тротуарной плиткой.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эксгумация
 
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