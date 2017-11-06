- У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище11:41
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?09:17
- Полицейские Донетчины дрались и стреляли21:22
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения21:14
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои19:45
- В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами19:31
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- В Донецке подорвались дети18:24
У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище
В Театральном сквере Мариуполя остановлен процесс перезахоронения останков солдат времен Великой Отечественной войны, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщил представитель СП «Военные мемориалы «СХИД» Алексей Юков.
Он уточнил, что поисковики остановили раскопки на неделю. Им нужен отдых после активной фазы работы в зеленой зоне сквера у театра. Алексей Юков уточнил, что за две предыдущие недели было обнаружено 215 захоронений, из них 10 - солдаты Румынии и один воин Красной армии. В остальных случаях в могилах обнаружены останки солдат фашистской Германии. Двое из захороненных были завернуты в парашюты.
Руководитель группы поисковиков уточнил, что из всех найденых именных медальонов читабельны только 30. С остальными нужно проводить дополнительную исследовательскую работу в условиях лаборатории.
Алексей Юков уточнил, что немецкое кладбище продолжается с расширением в сторону фонтана - это второй основной массив захоронений, который находится под тротуарной плиткой.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эксгумация
- Мариупольские афганцы просят за счет горбюджета погасить их долги
- Прокуратура проверит воздух в Мариуполе
- Срна о матче с "Ильичевцем": "У нас всегда с Мариуполем непростые поединки"
- Мужчина изрезал себя ножом
- "Я не позволю вырезать "Азовмаш", - Жебривский
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов
- У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище11:41
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?09:17
- Полицейские Донетчины дрались и стреляли21:22
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения21:14
- Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"20:12
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои19:45
- В Покровске повязали кладбищенского вандала и охотника за розами19:31
- Родителей не пускают к "ультрас-пленнику" "ЛНР"19:04
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- Луны скоро не будет: ученые анонсировали страшный взрыв12:42
- В Кабмине пообещали доплатить в ноябре тем, кому не пересчитали обновленные пенсии12:20
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- У театра Мариуполя остановлена эксгумация захоронений на немецком кладбище11:41
- СМИ: скандальный Онищенко оформляет гражданство в Германии11:25
- З’явилося відео шокуючих наслідків стихії, яка вбила 49 осіб11:05
- Помощник американского госсекретаря посетит Украину в ноябре10:50
- Испытания закончились: чем порадует погода10:30
- Опубликовано видео массовой драки футбольных фанатов в Киеве (ВИДЕО)10:20
- Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря10:10
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Переселенцам не дают обещанного
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения