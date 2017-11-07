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Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

07.11.2017 20:11
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Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

Силы АТО, в свою очередь, трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника.С начала суток 7 ноября в районе проведения АТО боевики не прекращали обстрелы украинских позиций, при этом применяя минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

Как сообщается, за этот день боевики шесть раз нарушили перемирие. Силы АТО, в свою очередь, трижды применяли пехотное вооружение на поражение противника.
"В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", – отметили в штабе.

Так, на Луганском направлении в первой половине дня боевики трижды из различных видов гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ у Крымского, а под огнем минометов калибра 82 миллиметра оказались опорные пункты сил АТО у Луганского и Трехизбенки.

На Приморском направлении боевики вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВСУ неподалеку Невельского.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
 
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