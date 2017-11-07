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“Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
Главарь террористической “ДНР” Александр Захарченко в который раз стал посмешищем соцсетей, похваставшись новой “победой” над силами АТО. Кремлевскому прихвостню поверили только кремлевские же троли. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Так, Захарченко гордо уверяет что в воскресенье, 5 ноября, его подчиненные террористы якобы уничтожили аж 2 артиллерийских батареи Вооруженных сил Украины и целых 3 их блиндажа. Тот факт, что такую громкую “победу” ОБСЕ не зафиксировала, террориста не смутил.
В соцсетях главарю недореспублики напомнили, что уничтожить современную артиллерийскую батарею возможно только с помощью бомбардировщиков, которых у него явно нету.
На слова Захарченко внимание обратил даже известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он предположил, что лидер сепаратистов явно в неадекватном состоянии. Другие пользователи уже предвосхищают новые “победы” сепаратиста: взятие Киева, Лондона и всего мира.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Захарченко, террористы
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