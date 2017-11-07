Ельченко, Волкер и Хейли провели профессиональный разговор по миротворцам на Донбассе

07.11.2017 15:11

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter, передает 62.ua.

"Ельченко встретился со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Обсудили перспективы развертывания миссии ООН на Донбассе", – сказано в сообщении. Во встрече также участвовала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Ельченко добавил, что считает проведенную беседу профессиональным разговором настоящих друзей и партнеров.

"Впереди сложная экспертная работа над важным решением", – заявил он. В свою очередь Волкер в Twitter выразил удовлетворение проведенными переговорами. "Спасибо Никки Хейли за прием и Владимиру Ельченко за дискуссию по поводу роли ООН в урегулировании конфликта (на Донбассе. – ред). Согласие принимающей страны является жизненно важным", – написал Волкер.