Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО

07.11.2017 09:55

Главарь террористов так называемой "ДНР" Александр Захарченко отличился безграмотностью, заявив, что оккупированная территория Донбасса идет в православное русское право. Данное заявление он сделал во время открытия студенческих игр "Международная модель ООН", сообщает apostrophe.ua.

"У каждого свое понимание прав человека, Если мы едем в православное русское право, то наши оппоненты понимают права человека как западноевропейскую цивилизацию. Это отличие между нами и ими", - сказал Александр Захарченко.

Стоит подчеркнуть, что неизвестно значение слов "православное русское право". Такого "понятия" нет даже в Википедии. Судя по всему, главарь ДНР эти слова попросту придумал.

Отметим, это уже не первый подобный конфуз: ранее Александр Захарченко перепутал имя командующего УПА Романа Шухевича, назвав его Шушкевичем.