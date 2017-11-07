ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков

07.11.2017 16:49

В подразделениях НВФ продолжается морально-психологический упадок из-за потери доверия т.н. сержантского и рядового состава к офицерам РФ. Российское оккупационное командование продолжает скрыто отдавать приказы обстреливать позиции сил АТО с целью провоцирования огня. Это вызывает возмущение боевиков, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"В частности, 5 ноября противник обстрелял передовые позиции Вооруженных Сил Украины с применением артиллерии из района н.п. Минеральное, что стало причиной очередной эскалации боевых действий. Вместе с тем, провоцирование российским командованием нарушений минских договоренностей о прекращении огня вызывает возмущение военнослужащих т.н. 1 и 2 АК, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР, в соединениях и частях незаконных вооруженных формирований продолжается снижение уровня морально-психологического состояния в результате потери доверия и уважения т.н. сержантского и рядового состава к российским офицерам, которые создают для себя комфортные условия службы и пренебрежительно относятся к подчиненным.

В разведке отметили, что в связи с этим зафиксирована массовая подача рапортов на увольнение "молодым пополнением так называемого 1-го армейского корпуса".

"При этом боевики покидают расположения этих так называемых подразделений, не дожидаясь решения командования", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее вчера сообщалось, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта действий в Донбассе: заморозить конфликт, несмотря на неизбежные расходы, или вывести свои войска и способствовать введению миротворцев.