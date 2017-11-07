- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
- Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук12:25
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции11:24
- Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением11:05
- “Боевики "ДНР" потеряли часть "серой зоны" и некоторые позиции”, - Ходаковский рассказал об обстановке на Донбассе10:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября10:03
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности09:55
- ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке09:35
ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков
В подразделениях НВФ продолжается морально-психологический упадок из-за потери доверия т.н. сержантского и рядового состава к офицерам РФ. Российское оккупационное командование продолжает скрыто отдавать приказы обстреливать позиции сил АТО с целью провоцирования огня. Это вызывает возмущение боевиков, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
"В частности, 5 ноября противник обстрелял передовые позиции Вооруженных Сил Украины с применением артиллерии из района н.п. Минеральное, что стало причиной очередной эскалации боевых действий. Вместе с тем, провоцирование российским командованием нарушений минских договоренностей о прекращении огня вызывает возмущение военнослужащих т.н. 1 и 2 АК, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении разведки.
По данным ГУР, в соединениях и частях незаконных вооруженных формирований продолжается снижение уровня морально-психологического состояния в результате потери доверия и уважения т.н. сержантского и рядового состава к российским офицерам, которые создают для себя комфортные условия службы и пренебрежительно относятся к подчиненным.
В разведке отметили, что в связи с этим зафиксирована массовая подача рапортов на увольнение "молодым пополнением так называемого 1-го армейского корпуса".
"При этом боевики покидают расположения этих так называемых подразделений, не дожидаясь решения командования", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее вчера сообщалось, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта действий в Донбассе: заморозить конфликт, несмотря на неизбежные расходы, или вывести свои войска и способствовать введению миротворцев.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, конфликт, АТО, боевики, ВСУ, Минобороны, ГУР
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР
- В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
- Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук12:25
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции11:24
- Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением11:05
- “Боевики "ДНР" потеряли часть "серой зоны" и некоторые позиции”, - Ходаковский рассказал об обстановке на Донбассе10:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября10:03
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности09:55
- ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке09:35
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
- Рабинович пообещал «банковский Майдан», если Гонтареву и Рожкову не уберут из НБУ до 1 декабря. ВИДЕО13:00
- Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов12:55
- КБ «Антонов» представит новый беспилотник для украинской армии12:44
- Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук12:25
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- Такого удара Кремль еще не переживал: Украина и Россия закроют все посольства11:46
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции11:24
- Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением11:05
- Що змінюють нові президентські ініціативи для Донбасу? 07:29
- Международные маршруты ДНР: куда и за сколько можно добраться с неподконтрольной территории07:09
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- В "ДНР" куда-то пропали танки
- В Донецке подорвались дети
- Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе