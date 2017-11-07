- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
- Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук12:25
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции11:24
- Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением11:05
- “Боевики "ДНР" потеряли часть "серой зоны" и некоторые позиции”, - Ходаковский рассказал об обстановке на Донбассе10:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября10:03
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности09:55
- ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке09:35
Карта АТО по состоянию на 7 ноября
Информационно-аналитический центр СНБО опубликовал карту боевых действий в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе по состоянию на вторник, 7 ноября.
На луганском направлении боевики выпустили одну мину в сторону опорного пункта ВСУ вблизи Крымского, а около 19 часов произвели два выстрела в сторону позиций неподалеку Трехизбенки.
По украинских подразделениях возле Луганского и Новолуганского после обеда противник несколько раз открывал огонь из вооружения БМП и станковых гранатометов.
Также ночью противник на короткое время открывал огонь из легкого стрелкового оружия и гранатометов по ВСУ в районе Майского и Светлодарска, на который получал адекватный ответ.
На приморском направлении после 20 часов боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из 120-мм минометов, выпустив 5 мин. Также оккупанты выпустили восемь 82-мм минометных снарядов по силам АТО в районе Верхнеторецкого.
На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским подразделениям в районе Водяного, Авдеевки и Красногоровки, каждый раз получая ответ из оружия, не запрещенного минского договоренностями.
Отметим, за прошедшие сутки боевики совершили 13 обстрелов позиций ВСУ, из них 11 обстрелов были прицельными. Никто из украинских военных не погиб и не был ранен
Теги: Донбасс, карта, АТО, боевые действия
- Карта АТО: расположение сил в Донбассе от 11.05.2017
- В Украине создадут электронную карту мест захоронений погибших в АТО
- Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО
- Будни в зоне АТО (ВИДЕО)
- Украинский миллионер из США отправил 200 тонн гуманитарки в зону АТО. ВИДЕО
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
- Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук12:25
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции11:24
- Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением11:05
- “Боевики "ДНР" потеряли часть "серой зоны" и некоторые позиции”, - Ходаковский рассказал об обстановке на Донбассе10:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября10:03
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности09:55
- ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке09:35
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
- Рабинович пообещал «банковский Майдан», если Гонтареву и Рожкову не уберут из НБУ до 1 декабря. ВИДЕО13:00
- Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов12:55
- КБ «Антонов» представит новый беспилотник для украинской армии12:44
- Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук12:25
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- Такого удара Кремль еще не переживал: Украина и Россия закроют все посольства11:46
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции11:24
- Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением11:05
- Що змінюють нові президентські ініціативи для Донбасу? 07:29
- Международные маршруты ДНР: куда и за сколько можно добраться с неподконтрольной территории07:09
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- В "ДНР" куда-то пропали танки
- В Донецке подорвались дети
- Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе