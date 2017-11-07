Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях

07.11.2017 20:24

Главари террористической группировки "Донецкая народная республика" ("ДНР") с 1 января 2018 года сократят на временно оккупированной территории численность работников социальной сферы. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

"В связи с сокращением финансирования и уменьшением финансовых "дотаций" со стороны РФ, по указанию руководства "ДНР", "министерством труда и социальной политики ДНР" принято решение о начале сокращения с 1 января 2018 года численности работников социальной сферы", - сообщил он.

"Всего планируется сократить 20% работников данной сферы", - добавил военный эксперт.

Тымчук также отметил, что с ноября наблюдается фактическое прекращение производственного процесса на ОАО "Донецкий металлургический завод".

"Причина - прекращение выделения средств управляющей компанией ООО "Внешторгсервис". За указанные средства приобретались горюче-смазочные материалы, сырье, оборудование и другие необходимые средства для производства", - пояснил депутат.